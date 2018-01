Via Castorina, trovato cadavere in un'auto con un colpo di pistola alla testa

Il cadavere di un 64enne è stato trovato in via Giuffrida Castorina, in una zona interessata dai lavori per la realizzazione della bretella destinata ad alleggerire il traffico del Tondo Gioeni.

L'uomo era seduto dal lato passeggero di una Panda, ed è morto per un colpo di pistola alla testa. L'arma usata era della vittima, che la possedeva legalmente. L'ipotesi più probabile è quella del suicidio.

Sul posto è presente la polizia scientifica per i rilievi e personale della squadra mobile e del commissariato Borgo Ognina per le indagini del caso.