Via Crocifisso, maxi discarica: materassi, mobili e materiale di risulta

Una maxi discarica che viene "alimentata" dagli incivili ogni giorno di più. Si trova in via Crocifisso con via Acquicella Porto e offre ai cittadini uno spettacolo sconcertante: materassi, mobili, materiale di risulta, eternit. Il consigliere della municipalità Giuseppe Buglio ha chiesto un intervento immediato, segnalando lo scempio ambientale: "E' davvero inconcepibile questa assenza di senso civico da parte di chi ferisce i nostri quartieri. Con i controlli più intensi contro questi atti verrà scritta la parola fine".

Sono diverse le discariche abusive che deturpano il territorio e si confidava nel nuovo bando per la raccolta dei rifiuti per un giro di vite nella gestione ecologica della città. La procedura è andata deserta e quindi il bando dovrà essere rivisto e intanto Catania, con una delle tassazioni più alte d'Italia sui rifiuti in virtù del dissesto, continua a chiedere controlli e decoro.