Via Dusmet, scooter rubato ad un turista e restituito dai vigili urbani

Disavventura a lieto fine per due turisti che erano stati derubati dello scooter proprio il giorno del loro rientro a casa via nave. A recuperare il loro mezzo, grazie ad un felice intuito investigativo, due ispettori della polizia municipale, sezione polizia giudiziaria, che mentre percorrevano via Cardinale Dusmet notavano due uomini, uno alla guida di uno scooter che spingeva con un piede una moto di grossa cilindrata condotta da un’altra persona in direzione di marcia opposta alla loro e a velocità sostenuta. Convinti che poteva trattarsi di una moto rubata gli ispettori si sono posti all’inseguimento e, malgrado la velocità dei due, li hanno raggiunti in piazza Currò.

I due malviventi, però, con una spericolata manovra hanno abbandonato la moto rubata sulla strada bloccando il traffico, e si sono dileguati. Gli ispettori, tramite la centrale operativa, hanno rintracciato il proprietario della moto, un turista di Trento che ne aveva denunciato il furto. L’uomo è stato rintracciato ed è arrivato con la moglie in piazza Currò dove gli è stata restituita la moto. La coppia è stata poi scortata dai vigili urbani al porto, dove ha fatto appena in tempo a imbarcarsi sulla nave che l'ha riportata a casa.