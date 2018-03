Sorvegliato speciale passeggia in via Etnea: arrestato 50enne

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 50enne catanese Rosario Giordano, per violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

L’equipaggio di una gazzella lo ha riconosciuto e fermato mentre percorreva questa via Etnea a bordo di una Kia Rio condotta da un pregiudicato catanese di 37 anni, in palese violazione delle prescrizioni impostegli dalla misura preventiva. L’arrestato, in attesa del rito per direttissima, è stato relegato ai domiciliari.