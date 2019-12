Via Etnea, cade un pannello di legno e colpisce un passante fratturandogli il naso

Un sabato sera al pronto soccorso dopo essere stato colpito da un pannello caduto in via Etnea. E' questa la disavventura accaduta a un passante che ha anche raccontato al quotidiano La Sicilia l'accaduto e poi in un post sui social.

L'uomo stava passeggiando, con moglie e figli, in via Etnea quando improvvisamente è stato colpito al naso da un pesante pannello che si è staccato dall'ingresso di un negozio ormai chiuso da tempo. Ha subito la frattura del setto nasale e quattro punti di sutura.

"Mi ritengo fortunato che questo pannello non abbia colpito né i miei figli né altri bambini, e soprattutto, a detta dei medici, né in testa né sul petto - ha scritto sui social -. Voglio ringraziare i passanti, tra cui una dottoressa che ha prestato il primo soccorso e la pattuglia della polizia che visto la gravità dell'accaduto, si é affrettata a chiamare il 118. Ringrazio anche il personale del 118 e del Garibaldi. Racconto questa esperienza, perché tutto sommato mi è andata bene e affinché si metta a conoscenza quanto più gente è possibile dei pericoli in cui incorriamo costantemente tutti a causa della noncuranza della gestione e della messa in sicurezza della cosa pubblica e privata".