Esplosione per perdita di gas, tre morti: due sono vigili del fuoco „Due vigili del fuoco morti e una terza persona trovata carbonizzata: è il primo bilancio dell'esplosione che si è verificata in una palazzina di via Garibaldi secondo quanto ha confermato anche il sindaco Enzo Bianco. Altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi. Si cerca ancora una quarta vittima.