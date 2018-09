Via Palermo, ubriaco evade dai domiciliari: pluripregiudicato in manette

Il pluripregiudicato Alberto Yefrir Di Blasi, 24 anni è stato arrestato dalla polizia per evasione dagli arresti domiciliari. In via Palermo gli agenti delle volanti hanno notato il giovane che a piedi si dirigeva verso piazza Palestro. Dal controllo è emerso che il 24enne mostrava evidenti segni di ubriachezza ed era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella propria abitazione.

Gli agenti allora l'hanno arrestato e sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici della polizia Scientifica. Informato il Pm di turno Di Blasi, in attesa del giiudizio direttissimo, è stato ricollocato ai domiciliari.