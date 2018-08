Via Vincenzo Giuffrida, sequestrate 21 armi: tra queste 3 pistole del 1890

Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato Borgo-Ognina hanno effettuato alcuni controlli finalizzati a prevenire e reprimere i reati in materia di armi e munizioni e a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei detentori di armi con particolare riferimento al possesso del certificato medico attestante le condizioni psico-fisiche.

Tra questi spicca il controllo effettuato in via Vincenzo Giuffrida, quartiere Borgo-Sanzio, a seguito del quale sono state rinvenute 21 armi tra cui fucili e pistole e 34 munizioni calibro 38. Il proprietario, che le aveva ricevute in eredità dal defunto padre, non ha mai effettuato alcuna comunicazione all’autorità di polizia e, pertanto, sino ad oggi le ha detenute senza titolo e senza il possesso della documentazione sanitari attestante l’idoneità psico-fisica.

Per tali motivi i poliziotti hanno proceduto al sequestro penale delle 21 armi, tra cui 5 fucili da caccia, una carabina semiautomatica, 13 pistole e 3 armi antiche ad avancarica antecedenti al 1890, e l’uomo è stato indagato in stato di libertà per omessa denuncia di detenzione armi.

Gli oggetti, inoltre, non erano custoditi in luogo idoneo, quale potrebbe essere un armadio blindato, ma si trovavano all’interno di uno stanzino di facile apertura e, nello specifico, le rivoltelle erano accatastate all’interno di una cassa di legno unitamente alle munizioni e i fucili erano riposti per terra all’interno delle rispettive custodie.