Scordia, chiusura al transito di un tratto della strada provinciale 217

Fuori dal centro abitato di Scordia è in corso il rifacimento dell’innesto delle strade provinciali 217 e 28/I. Per consentire i lavori in condizioni di massima sicurezza la Città metropolitana di Catania ha istituito il divieto di transito, dal 4 al 6 giugno, nel tratto di strada oggetto di manutenzione straordinaria.

In particolare non sarà possibile transitare sulla strada provinciale 217, nel tratto compreso tra la strada provinciale 28/I (che conduce a contrada Santuzza-Campana) e la strada statale 385 (al km 18+600). Il percorso alternativo, che è mantenuto lungo questo strade, sarà segnalato sul luogo con cartellonistica posta dall’impresa appaltante.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, verrà verificato dagli Organi di polizia stradale. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.