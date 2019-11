Viale Vittorio Veneto, commercianti spengono le luci dei negozi per protesta

Lo spostamento dei cordoli sulla corsia preferenziale al viale Vittorio Veneto ancora fa discutere non solo per gli incidenti che si continuano a registrare ma anche per il danno subìto e lamentato dai commercianti della zona.

Un danno alla attività perchè lo spostamento dei cordoli impedisce la sosta breve e le operazioni di carico e scarico della merce.

I commercianti si sono così riuniti e hanno deciso di mettere in atto un gesto simbolico per attirare l'attenzione delle istituzioni: da oggi 11 novembre e fino a giovedì 14 novembre, dalle ore 18.30 alle 19.30, i commercianti di viale Vittorio Veneto spegneranno le luci dei loro negozi.

"Un gesto simbolico, metafora della parabola discendente su cui il comune di Catania ha deciso di mettere le nostre attività - spiegano - destinate a spegnerle, quelle luci, per sempre, a meno che l’amministrazione non decida di applicare davvero una politica programmatica di sviluppo commerciale per la nostra zona".