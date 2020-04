I vigili del fuoco chiedono screening sul Coronavirus

In questi giorni di blocco totale, il servizio di soccorso dei vigili del fuoco è assicurato con grande sacrificio. I lavoratori si trovano a dover fronteggiare una situazione complessa e chiedono di essere dotati delle opportune precauzioni. "La permanenza forzata nelle nostre sedi - spiega il rappresentante sindacale Carmelo Barbagallo - non ci rende tranquilli e benché siano state adottate direttive e azioni per il contenimento del contagio, i vigili del fuoco si ammalano con patologie innumerevoli spesso riconducibili al Covid19. Un progetto di screening attivo, anche con possibili test sierologici, da parte della Sanità Regionale permetterebbe di mitigare la diffusione del contagio e garantire un servizio di soccorso tecnico adeguato. Ad oggi molti colleghi sono in malattia e altri in via precauzionale in quarantena. Riteniamo importante l’attenzione di tutta la giunta regionale, che nonostante questo momento storico di emergenza sanitaria di grande difficoltà, saprà ascoltare le nostre richieste".

