Fervono i preparativi per la Fiera di Sant'Agata alla villa Bellini

Sarà inaugurato venerdì 31, alle ore 16 nel giardino Bellini, il tradizionale mercatino che si svolge nei giorni dedicati alla Patrona, dal sindaco Salvo Pogliese, dall’assessore alle Attività Produttive Ludovico Balsamo e dal presidente del Comitato della Festa di Sant’Agata Riccardo Tomasello, sarà presente il direttore delle Attività produttive Gianpaolo Adonia nonché membro del Comitato stesso. Nel frattempo sono in piena attività gli operatori che allestiscono gli stand della fiera all’interno del Giardino Bellini che anche quest’anno è stato scelto come location della edizione 2020 e in particolare il piazzale delle Carrozze e una porzione del viale vicino, scelta questa che salvaguarda il contesto ambientale dell’antico giardino e viene incontro anche al gradimento dei visitatori che, nella passata edizione, sono accorsi numerosi.

La fiera, la gestione della quale è stata affidata al concessionario vincitore della gara indetta dall’Amministrazione, potrà ospitare fino a 80 gazebo, uguali nel colore e nelle dimensioni, suddivisi per settore merceologico, food e non. Diverse le novità di quest’anno. Il settore food sarà collocato nel piazzale delle Carrozze, dove vi saranno anche un’area ludica destinata ai più piccoli e un maxi schermo da dove la gente potrà seguire, in tempo reale, la festa e gli spostamenti del Fercolo in città. Per volontà dell’Amministrazione le esposizioni al pubblico, nella proporzione del 10 per cento, dovranno fare “vetrina” con i dolci tipici della festa, per farli gustare e apprezzare anche a chi non li conosce, o esibire riferimenti tipici della festa. Un’altra novità è l’apertura notturna ininterrotta tra il 5 e il 6 febbraio, decisione presa per dare la possibilità di rifocillarsi a coloro che seguono sempre il fercolo negli spostamenti e una maniera di arginare anche l’eventuale commercio abusivo di cibo.

La sicurezza sarà affidata al concessionario che curerà la vigilanza e l’illuminazione nei viali e negli ingressi, sia sullo scalone centrale da via Etnea che all’ingresso di piazza Roma. La Fiera sarà aperta fino al 6 ed avrà i seguenti orari: dal 1 al 4 febbraio dalle ore 9 alle 24, il 5 febbraio dalle ore 9 fino alla giornata del 6. Particolare cura sarà posta alla tutela del verde pubblico nonché al mantenimento della pulizia in tutto il parco.