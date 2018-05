Maltrattava da tempo la madre e la sorella, con continue vessazioni e soprusi. La polizia di Stato è intervenuta dopo aver ricevuto la denuncia delle due vittime, che in un primo momento hanno sopportato le angherie tacendo. L'uomo, arrestato e messo ai domiciliari, dovrà rispondere al giudice per i reati di maltrattamenti in famiglia, con l’aggravante delle lesioni personali.