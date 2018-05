Vittorio Emanuele, indagati 4 medici per omicidio colposo

La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta a seguito della morte di Antonino Salice, 64 anni, avvenuta lo scorso 14 aprile dopo aver subito un intervento al Vittorio Emanuele di Catania: sono quattro i medici indagati per il reato di omicidio colposo. Come spiegano i familiari, l'11 aprile scorso l'uomo era stato ricoverato nel nosocomio di via Plebiscito per sottoporsi a un intervento chirurgico a causa di una calcolosi. Dopo qualche giorno è stato trasferito d'urgenza per essere sottoposto a un nuovo intervento, dopo il quale è deceduto.

A presentare denuncia ai Carabinieri sono stati i congiunti di Salice qualche giorno dopo, mentre il 19 aprile il pubblico ministero ha disposto l'autopsia. In quell'occasione, trattandosi di accertamento tecnico irripetibile, è stata inviata inoltre l'informazione di garanzia nei confronti degli indagati. A dare notizia dell'accaduto sono Angelo e Gaetano Salice, fratelli di Antonino rappresentati dallo studio Pollicino: "Vogliamo solo ottenere chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte di nostro fratello - hanno dichiarato - la nostra non è una caccia alle streghe, chiediamo unicamente che venga accertato se vi siano state o meno eventuali responsabilità da parte dei sanitari che hanno preso in cura nostro fratello".

"Aspettiamo i risultati dell'esame autoptico eseguito dal medico legale incaricato dalla Procura - hanno dichiarato gli avvocati Gianluca Costantino e Gian Marco Gulizia che assistono i fratelli della presunta vittima - confidando sempre inoltre nell'attento lavoro della magistratura etnea".