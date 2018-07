Detenuto ai domiciliari nasconde droga in casa: arrestato 31enne

I carabinieri di Vizzini hanno arrestato il 31enne Andrea Sebastiano Icaro in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Gip del tribunale di Caltagirone. L’uomo, agli arresti domiciliari dal 22 maggio scorso per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, durante un controllo dei militari è stato trovato in possesso di uno spinello e di altra marijuana. Il giudice, informato dai carabinieri, ha scelto di inasprire il regime detentivo ordinandone l’arresto e la reclusione nel carcere di Caltagirone.