Nasconde in casa droga e metadone: arrestato 31enne

I carabinieri di Vizzini hanno arrestato il 31enne Andrea Sebastiano Icaro per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera, al termine di una breve ma efficace attività info investigativa, i militari si sono recati nell’abitazione dell'uomo luogo in cui, sono stati trovati e sequestrati: un involucro contenente della marijuana per circa 80 grammi di peso, 40 flaconi di metadone, ancora integri e 3 piantine di canapa indiana.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone.