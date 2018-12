Odissea per i passeggeri in volo da Roma a Palermo: atterrati a Catania

Ritardo aereo per un volo della compagnia Ryanair, tratta Roma-Palermo delle 18.50 di ieri che, alla fine, è atterrato a Catania. A raccontare l'odissea di quanto accaduto è una lettrice.

"Dopo ore di estenuante attesa in aeroporto per un ritardo inatteso e continui cambi di gate, siamo partiti alla volta di Palermo verso le 21. Arrivati finalmente in pista, dopo un'ulteriore coda per il turno, una passeggera decide di non volere partire per motivi personali. Il comadante ritorna indietro e fa sbarcare la passeggera", spiega.

"Di nuovo in coda per decollo - continua il racconto della lettrice - Dopo un' ora di viaggio, quando si supponava l'aereo fosse in prossimità di Palermo, inizia la discesa seguita da sballottamenti del velivolo per le avverse condizioni meteo. Senza avere nessuna notizia da parte della cabina, si avvertono accelerazioni e cambi di direzione che fanno pensare più ad un decollo che ad un atterraggio. Sappiamo che la decisione è quella di dirottare a Catania. Il viaggio per Catania è stato peggiore del tentato atterraggio. Una cavalcata dalla quale non pensavamo di scendere vivi. Adesso siamo atterrati. La notte è giovane...siamo sul pulman per Palermo!"