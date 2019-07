Zona Cappuccini, spaccio di cocaina e marijuana: arrestato

La polizia ha arrestato Orazio Campagna, 37 anni, pregiudicato, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana, in concorso con altro soggetto in corso di identificazione. Nel pomeriggio del 17 luglio, nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza predisposti dal Questore di Catania, Mario Della Cioppa, personale della squadra mobile – sezione contrasto al crimine diffuso, ha predisposto dei mirati servizi, nel rione denominato “cappuccini”, finalizzati al contrasto del fenomeno delle “piazze di spaccio”.

Il personale della sezione Falchi, in particolare, ha svolto una breve e mirata attività di osservazione tra i vicoli del quartiere che ha consentito di notare due giovani, strategicamente posizionati, che avevano messo in piedi una piazza di spaccio.

Precisamente, uno dei due, successivamente identificato per Orazio Campagna, si occupava del contatto con gli acquirenti a cui consegnava denaro in cambio della droga ed un secondo complice che gli forniva lo stupefacente, lanciandolo da un balcone di un appartamento nella loro disponibilità.

A seguito del tempestivo intervento degli agenti, è stato bloccato Orazio Campagna, il pusher posizionato lungo la strada; mentre, dopo un breve inseguimento, il complice riusciva a fuggire. Da un’accurata perquisizione dello stabile, sono stati trovati e sequestrati 14 involucri contenenti cocaina, marijuana in parte steccata ed in parte non divisa in dosi, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura.