Le mascherine contro il Coronavirus a Catania sono in vendita su Facebook

Una confezione di mascherine "sterilizzate", ma che nella foto appaiono aperte senza alcuna precauzione igienica, è in vendita su un noto gruppo catanese di compravendite online su Facebook. A soli 15 euro si può acquistare un kit per proteggersi dai rischi di contagio dal Coronavirus. Basterà per poter poter girare tranquillamente senza incorrere nel contagio dalla pericolosissima malattia?