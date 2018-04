"Buono a Sapersi", mercoledì 11 aprile si parlerà di macedonia di frutta

STEFANIA SANTORO, esperta in fitoterapia, descriverà le “regole” della macedonia perfetta, dando consigli utili sulle combinazioni di frutti migliori. EMILIANA GIUSTI, dietologa, illustrerà le caratteristiche nutrizionali e le proprietà benefiche per la salute.

LORENZO PARLATI, agronomo, spiegherà come riconoscere una mela di qualità, frutto immancabile di una buona macedonia. SERENA BIVONA, maestra di cucina, mostrerà tre originali spiedini di macedonia. Le farà eco la collega ANNA MARIA PALMA, che preparerà uno strudel ripieno di macedonia. Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato IVAN BACCHI, da GIARDINI NAXOS, in provincia di Messina, per scoprire i segreti dell’intaglio della frutta. Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, dai banchi del mercato “Orientale” di GENOVA.