I giovani al centro del credito in Sicilia

Nell’ambito delle iniziative a sostegno delle imprese siciliane, Irfis-FinSicilia, la finanziaria partecipata al 100% dalla Regione Siciliana, in collaborazione con Invitalia, e la Confcommercio, ha organizzato un workshop informativo per offrire una panoramica completa sugli strumenti agevolativi volti a promuovere e a sostenere la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali in Sicilia. Un importante momento di incontro, rivolto a giovani imprenditori e alle piccole e medie imprese che avranno la possibilità di conoscere gli incentivi specifici di accesso al credito, per ogni esigenza imprenditoriale.

L’evento aperto al pubblico si terrà martedì 18 giugno 2019 a partire dalle ore 10, presso la sede di Palermo di Irfis-FinSicilia in via Bonanno n. 47, Sala Cascella.

Un importante momento di conoscenza sui temi:

Nuove imprese a tasso zero: una soluzione per giovani e donne che vogliono fare impresa

Smart & Start: gli strumenti a sostegno della nascita e della crescita della tua start up innovativa

Cultura Crea: l’incentivo per la creazione di micro, piccole e medie imprese dell’industria culturale e per sostenere lo sviluppo e il consolidamento di soggetti del terzo settore

Resto al Sud: lo strumento che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno

Sarà possibile effettuare incontri one to one di approfondimento con i relatori prenotandosi anticipatamente al numero verde 800050618.

Interverranno:

Calogero Guagliano, Direttore Generale Irfis-FinSicilia

Patrizia Di Dio, Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia Palermo

Relazioni di