Insieme al museo - 2x1 al Ludum

In occasione della prima domenica dell'ultimo mese dell'anno, ossia il 2 dicembre 2018, appuntamento al Ludum con il 2x1. Ogni due persone paga solo uno, un'occasione unica per visitare il più importante museo della scienza di Sicilia a un costo ridottissimo. Grandi e piccini sperimenteranno insieme alle guide i fenomeni fisici, illusioni ottiche e le meraviglie della scienza in generale.