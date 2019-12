Seminario 'Agricoltura Bio Naturale - Coltivare in Armonia con la Natura'

Sabato 14 dicembre presso l'Orto Botanico di Catania si parlerà di Agricoltura Bio Naturale come metodo per coltivare in armonia con la Natura. Il seminario si rivolge a tutti coloro che intendono accostarsi ad un cambiamento nei sistemi di coltivazione e ad un'agricoltura rispettosa dell’intero ecosistema e della natura. Il percorso didattico propone diversi spunti di riflessione per acquisire una maggiore consapevolezza sulla vitalità delle piante, del suolo e di tutti quei elementi che interagiscono con le nostre colture.

Argomenti: Gestione delle Erbe spontanee, Vitalità del suolo, Desertificazione,Interazioni in un Ecosistema, La forza della Biodiversità, Preparati Probiotici, Agricoltura Bio Naturale. Il Seminario consentirà di conoscere le basi della tecnica di coltivazione BioNaturale, ponendo attenzione alla Salute dell’Ecosistema e alla Biodiversità. Durante il seminario sarà illustrato il programma del corso teorico-pratico di Agricoltura Bionaturale su orto e frutteto in programmazione per il mese di Febbraio 2020.

Orto Botanico di Catania - Aula Giacomini- Via Antonino Longo, 19. INGRESSO LIBERO sino al raggiungimento del numero di partecipanti. Per info: tel 347 501 3710 - Ass. Gusto di Campagna, tel 324 828 8898 - Coltivare Bio Naturale, e-mail : gustodicampagna@gmail.com. Attività formativa promossa dall'Ass. Coltivare BioNaturale, realizzata e coordinata dai soci di Officina di Cultura Rurale nell’ambito delle iniziative curate e promosse dall’Associazione Gusto di campagna