The Aiga's Christmas Party

La sezione Aiga di Catania ha il piacere di invitarvi alla tradizionale festa di Natale che quest'anno si terrà giovedì 19 Dicembre 2019, ore 21:30, presso Ohm Club (ex Barbara Disco Lab), vicolo Flavio Gioia, 16, Catania. Sarà l'occasione giusta per scambiarci gli Auguri di Natale accompagnati da buona musica dal vivo e ottimi drink. Ingresso in lista € 15,00 con consumazione. Il ricavato verrà devoluto ai reparti pediatrici dell'A.O.U. "Policlinico Vittorio Emanuele" di Catania.