'Alessandro e il topo meccanico' - Racconto animato e laboratorio per bambini

Racconto animato e laboratorio di costruzione per bambini a cura di Teatro Manomagia | Domenica 25 febbraio ore 16:00 | Squonk! Piccoli al Teatro Coppola. Dopo il grande successo di pubblico del primo appuntamento, domenica 25 Febbraio alle ore 16:00 ritorna Squonk! Piccoli al Teatro Coppola, la rassegna di spettacoli e laboratori interamente dedicata all’infanzia. Il centro di produzione e promozione del teatro di figura Teatro Manomagia, che da anni opera a Catania realizzando spettacoli con pupazzi e burattini, mostre, festival e progetti nelle scuole, accompagnerà i piccoli spettatori del Teatro Coppola alla scoperta delle avventure raccontate nel libro illustrato “Alessandro e il topo meccanico” dell'eclettico artista e scrittore Leo Lionni.

Partendo dall'apprendimento del racconto attraverso la sua lettura animata, Francesco Fazio condurrà tutti i partecipanti, dai più piccoli ai più grandi, alla scoperta della lavorazione e dell'assemblaggio di materiali diversi, per provare a ri-immaginare la storia e ri-costruire i suoi protagonisti, realizzando un piccolo burattino in gommapiuma. Sperimentare quindi, soluzioni personali e per questo originali e dare vita alle storie mediante un momento prima riflessivo e di ascolto, poi creativo-costruttivo in uno spazio libero e in un momento di crescita e condivisione per tutti i bambini. Età consigliata: a partire da 4 anni. Posti limitati. Per informazioni e prenotazioni scrivere a: teatrocoppola.teatrodeibambini@gmail.com oppure chiamare a 349 53 26 504 – 346 98 55 024. Il link dell'evento su facebook: https://www.facebook.com/events/101435280674274/.