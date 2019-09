Alla scoperta di Palazzo Biscari

Torna il tour alla scoperta di una delle dimore aristocratiche più imponenti e belle della Sicilia, il Palazzo Biscari, capolavoro del barocco siciliano. La Sicilia ha da sempre affascinato intellettuali, artisti e scrittori stranieri, da Houel a Goethe da Denon a Brydone; l’isola a tre punte viene vista come desiderio di conoscere l’altro e, al tempo stesso, possibilità di riconoscere se stessi come un’attrazione irresistibile, per chi non vi è nato, calamitando fantasie e immaginari dei viaggiatori stranieri che, forti della propria identità, giungono nella Trinacria per capirne la diversità e l’unicità. Sono passati più di due secoli dal Grand Tour, ma le emozioni e le impressioni di quei viaggi non sono andati perduti.

La visita del Palazzo Biscari sarà condotta dal principe Ruggero Moncada per un suggestivo tour guidato dove ripercorreremo la storia di questo capolavoro del Barocco, e rivivremo la Catania nobiliare tra settecento e ottocento, tra facciate monumentali, scalinate, affreschi, giardini e fontane. Meeting point alle ore 09:45 davanti il Palazzo Biscari ( Via Museo Biscari 10, Catania). Il tour avrà una durata di 1 ora con la guida esclusiva a cura del Principe Ruggero Moncada. Fine tour alle 11:00 Il tour ha una quota di partecipazione di euro 10 a persona adulta, euro 5 bambini sotto i 12 anni. Prenotazioni solo ed esclusivamente attraverso messaggio whatsapp o sms al 3913953279 con nome, cognome, numero persone e recapito telefonico. Numero massimo 40 partecipanti.