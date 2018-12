Alle Ciminiere una mostra internazionale sul modellismo storico

Sabato 8 dicembre, alle ore 9:30, alle Ciminiere – presso il padiglione C2 prenderà avvio la Mostra concorso internazionale di Modellismo storico, che si concluderà domenica 9 dicembre. Circa 180 gli espositori, provenienti da diverse parti del mondo, con modelli in miniatura di armi, soldati, mezzi militari realizzati in materiale sintetico, in legno e con una lega metallica di piombo, antimonio e stagno. Giunta alla XX° edizione, la manifestazione è organizzata dalla Città metropolitana di Catania in collaborazione con il CSMC (Centro Siciliano Modellismo Storico).

“L’iniziativa, di alto valore artistico e storico, facente parte delle celebrazioni sui 75 anni dallo Sbarco in Sicilia, è anche un’occasione per promuovere, sempre a Le Ciminiere, il Museo storico dello Sbarco in Sicilia 1943, uno dei più estesi e qualificati musei dedicati in Europa alla Seconda guerra mondiale. – ha affermato il sindaco metropolitano Salvo Pogliese -. Invito le famiglie catanesi, e i tanti turisti in visita alla nostra città, ad andare alle Ciminiere per un tour istruttivo utile a conoscere meglio la nostra storia.”. Il Museo dello Sbarco il giorno dell’Immacolata e domenica 9 dicembre sarà aperto con i soliti orari invernali, cioè dalle ore 9:00 alle 16.30 (ultimo ingresso alle ore 15). Enrico De Maria, presidente del CSMC, ha precisato che sabato 8 gli orari di visita della Mostra vanno dalle ore 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 21:00. Domenica 9 l’apertura sarà soltanto di mattina dalle ore 9:30 alle 13. Nel pomeriggio, dalle 16.00, nel piccolo anfiteatro (di fronte alla Mostra), comincerà la premiazione. Saranno presenti autorità civili e militari.

“Quest’anno, in particolare – ha dichiarato De Maria - ricorrono i cento anni dalla fine della Prima guerra e dalla morte dell’Asso dell’aviazione italiana Francesco Baracca. Premi saranno assegnati agli espositori che avranno affrontato questi importanti temi con modellini e diorami. Riconoscimenti andranno anche ai modellisti ispirati dallo sbarco Alleato avvenuto 75 anni fa”.