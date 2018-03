'Antura - Voci dalla Sicilia di ieri e di oggi'

lI Sikè è una formazione composta da quattro artisti, con esperienze diverse dal jazz al blues, swing, e pop, che si uniscono per far conoscere la musica popolare, le nostri origini, in una veste nuova, con arrangiamenti e sonorità che arricchiscono le canzoni popolari, mettendo in risalto il significato dei testi e sottolineando che la musica popolare è cultura, ma può diventare musica di qualità.

Formazione: Giusy Schilirò - voce, Gianni Amore - fisarmonica, Luca Pattavina - chitarra, Peppe Di Mauro - percussioni. Domenica 11 Marzo dalle ore 21.30. Ingresso gratuito.