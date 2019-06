Aperitivo narrativo all'Orto Botanico

Venerdì 5 e sabato 6 luglio alle ore 19:30 e 21:00 l’Orto Botanico apre le porte alla città con “L’Aperitivo narrativo” una passeggiata dei sensi tra l’esplosione di profumi e colori di uno dei polmoni verdi della città di Catania. All’Orto Botanico l’estate si fa fresca e colorata. Per parlar di essenze e di piante medicamentose, piante odorose, piante eduli e piante carnivore c’è un appuntamento in un fine settimana di luglio con un aperitivo che è anche una performance. Accompagnati da note parlanti di Evelyn Famà e parole sonanti di Rachele Amore si riscopre il Giardino scientifico dell’Università di Catania, sorseggiando un'essenza dell’Orto Botanico shakerata da Gammazita che vuole essere un’esperienza. Un happening per vivere i luoghi della scienza come spazi di incontro e di scambio, di contaminazione tra le discipline ma anche di relax e di narrazione, perché non c’è niente di più potente di una buona storia per iniziare a godersi al meglio l’estate.

L’Aperitivo Narrativo è un’iniziativa di Officine Culturali in collaborazione con Pamela Toscano e il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali e Gammazita, tutta dedicata a Porte Aperte UNICT - la rassegna estiva dell’Università degli Studi di Catania. L’appuntamento è quindi per venerdì 5 e sabato 6 luglio alle ore 19:30 e 21:00 e per partecipare è vivamente consigliata la prenotazione chiamando allo 0957102767 – 3349242464, tutti giorni dalle 9:00 alle 17:00. Biglietto: 10€ Intero | Ridotto personale UNICT e MonasteroCard 8€ | Ridotto studenti UNICT 5€.