Aperitivo in Terrazza con vista sui fuochi di San’Agata

Duomo Suite&Spa da appuntamento nella sua Roof Terrace con vista su Piazza del Duomo per l’evento più importante di Catania. Aperitivo esclusivo sabato 3 febbraio, dalle 19.00, in diretta con i fuochi d’artificio. Dalla terrazza dell'hotel potrete godere dello spettacolo irripetibile di Sant'Agata, con il suo folclore e il suo fascino senza tempo. Un gustoso menu per un aperitivo rinforzato con una cornice davvero unica. Pochi posti disponibili. Solo su prenotazione. Prezzo a persona: 60€. Per info e prenotazioni: Tel: 095 2883731. info@duomosuites.it. Duomo Suites & Spa 4* Via Garibaldi 23 - 95121 Catania.