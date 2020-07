Mostra 'Appunti di una Quarantena - Vernissage, jazz duo, food&wine'

Durante il lockdown, il laboratorio di Storytelling e i corsi base intermedio della scuola non si sono fermati. Lezioni online, scambi, ma soprattutto il continuare a scattare sviscerando il quotidiano dall'apparente monotonia dello stare rinchiusi in casa. Ne sono venuti fuori dei lavori davvero interessanti, profondamente diversi tra loro nella forma e nei contenuti. Nasce allora "Appunti di una Quarantena", una mostra fotografica, primo evento a Catania sul tema COVID-19. Appuntamento al SAL, spazio avanzamento lavori. Via Indaco 23, Catania (www.salcatania.com). Il vernissage, accompagnato dalla musica live di Cristiano Giardini e Carmelo Venuto jazz Duo, sarà giorno 10 luglio 2020 alle h18,30. Sarà possibile godersi il giardino del SAL con un buon bicchiere di vino o o un'apericena. La mostra sarà successivamente visitabile ogni giorno, dal lunedì al venerdì pomeriggio, previo appuntamento telefonico al 333 287 9601. Il finissage sarà l'11 settembre 2020.