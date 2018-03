'Aquiloni' al Piccolo Teatro

Aquiloni racconta l'incontro di due anime eccezionali, non come tanti. Un uomo e una donna distanti ... ma solo in apparenza, distanti solo se si collocano all'interno di disinvolti schemi tradizionali. Aquiloni: spettacolo vincitore Premio Nazionale di Teatro - Città di Leonforte 2017. Appuntamento sabato 3 marzo e domenica 4 marzo 2018 al Piccolo Teatro di Catania rispettivamente alle ore 21 ed alle ore 17.30.