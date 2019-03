Arlecchino servitore di due padroni - Teatro Zig Zag

"Arlecchino, servitore di due padroni”, spettacolo con attori e marionette sarà in scena al Teatro Zig Zag dal 9 al 31 marzo, tutti i fine settimana, il sabato alle ore 18.00 e la domenica mattina alle ore 11.00. Il famoso testo di Carlo Goldoni, con la regia di Filippo Aricò, rappresentato in tutto il mondo e in tutte le lingue come esempio di comicità spontanea è stato riscritto da Letizia Catarraso, che firma anche le marionette e le scene, in maniera da essere adatto a bambini anche piccolissimi. In scena gli attori della Compagnia dei Giovani dell’Associazione Percorsi Divertenti, Francesca Ferraù, Aurora Giuffrida, Sara Palio e, nel secondo cast, Maurizio Grassìa, Emanuela Porto e Martina Torrisi. Ingresso unico 5 euro. Prenotazioni al 330843843.