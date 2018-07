'Transeuropa Discovery Tour - Autori cercasi'

L’editore e scrittore Giulio Milani organizza anche quest’anno il Transeuropa Discovery Tour, un viaggio per l’Italia a caccia di talenti letterari, che consiste nella valutazione di romanzi e racconti con annesso laboratorio di scrittura. Quest’anno il camper dell’editore passa anche in Sicilia e farà tappa a Catania il 27 luglio alle 17,30, presso la libreria Cavallotto (Corso Sicilia 91).

L’incontro avverrà presso l’aula didattica della libreria Cavallotto, storico punto di ritrovo catanese per gli appassionati di libri. Gli autori leggeranno e riceveranno i commenti ai propri inediti per poi ricevere importanti consigli con un laboratorio di scrittura creativa. Giulio Milani è già stato a Palermo e sta girando la Sicilia in senso antiorario passando anche da Siracura giorno 25 Giugno.

Per maggiori informazioni oppure per iscriversi contattare l’editore sulla pagina Facebook del Tour (Transeuropa Discovery Tour) oppure scrivendo a info@transeuropaedizioni.it