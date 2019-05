'La bambina vulcano - Incontro per i piccoli'

Laboratorio per bambini alla Libreria Vicolo Stretto il prossimo 24 maggio 2019 alle ore 16.00. Dopo una lettura ad alta voce dell’albo “la bambina vulcano”, autrice e illustratrice dialogheranno con adulti e bambini intorno all’idea del “vulcano nella pancia”, dei pensieri della bambina (nell’ albo vengono descritti come lapilli) ma ci sono tanti tipi di pensieri nella pancia dei bambini e di ognuno. Si giocherà con la materia e la forma dei pensieri. Ogni bambino potrà toccare e sperimentare attraverso l’offerta dei materiali diversi tipi di pensieri da mettere nella sua pancia (un sacchetto di carta fatto dello stesso tipo di carta del vestito della bambina vulcano). Come in un vero mercato i bambini troveranno le “cassete dei pensieri” i pensieri esposti per essere riconosciuti, presi, rifiutati, trasformati, combinati.

Ognuno poi costruirà un ricettario dei pensieri messi nella sua piccola pancia di carta, ogni bambino sarà invitato a raccontare il proprio ricettario e a riflettere attraverso il corpo sui singoli pensieri: come si cammina quando si ha un pensiero leggero? Come diventa il nostro corpo quando abbiamo un pensiero morbido? Catalogo dei pensieri: pensieri allegri, contorti, leggeri, sonori, duri e preziosi, luminosi, appuntiti, su misura, caldi, fitti, morbidi e sospesi. Questo gioco innesca un processo di consapevolezza attraverso la relazione tra corpo, parola e pensieri invita alla costruzione di un personale e soggettivo catalogo dei pensieri. Il laboratorio è rivolto a bambini dai 4 agli 8 anni per un massimo di 15 bambini. Per info telefonare a 095/2962587.