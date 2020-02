'Bastardi' al We Tribe

𝗪𝗘 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗘 e 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶 presentano 𝗕𝗔𝗦𝗧𝗔𝗥𝗗𝗜, scritto e diretto da Marco Tringali. Collaborazione testuale e drammaturgica di Salvo Giorgio. BIGLIETTI 10 € (acquisto e ritiro entro il giorno precedente lo spettacolo), 15 € (acquisto e ritiro entro mezz'ora prima dello spettacolo). Segreteria We Tribe 📞 3454933308 - 📞 3937048000. Lo spettacolo andrà in scena nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio. Ultimo appuntamento il 17 maggio 2020.

W𝗘 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗘 è un centro culturale gestito e amministrato dalla compagnia teatrale e associazione culturale Teatro degli Specchi. Per poter partecipare agli eventi e spettacoli è necessario essere tesserato. La tessera ha il costo di 5€. È nominale, non cedibile e ha validità fino al 31/12/2020. Puoi tesserarti compilando la richiesta di tesseramento a questo indirizzo: www.wetribe.it/tesseramento. Una volta inviata la richiesta potrai effettuare il pagamento della tessera presso la nostra sede in Via Vittorio Emanuele Orlando, 60/62.