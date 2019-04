Venerdì 12 aprile 2019 ritornano a Catania i Be Forest che presentato il nuovo album "Knocturne". L’appuntamento, a cura di MIT Musica Intrattenimento e WEAK, è al Piccolo Teatro della Città (via Federico Ciccaglione 29). L’apertura porte è per le ore 20, mentre il live inizierà alle ore 22. Costo del biglietto € 10.