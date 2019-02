Beviamone - Corso di avvicinamento al vino

BEVIAMONE. Corso teorico ma soprattutto pratico di avvicinamento al vino. Partenza dalle basi della #degustazione all’abbinamento cibo-vino, pillole di storia del vino e viticoltura, la visita in un’azienda vitivinicola, geografia del vino dalla Sicilia al resto del mondo, un focus sugli spumanti, l’exploit della birra artigianale, le tecniche di servizio del sommelier. Accompagnati in questo percorso esperti del settore, il vino sarà il vostro compagno di banco. Il 10 febbraio 2019 partenza con un aperitivo (gratuito e su prenotazione) di presentazione del corso. Le iscrizioni si chiuderanno il 15 febbraio 2019.

PER INFO E PRENOTAZIONI: +39 392 40 97 947 - SUGHEROENOTECA@GMAIL.COM. Il corso prevede un contributo di 250 euro. PROMO PORTA UN AMICO 20% DI SCONTO A PERSONA (200 euro). Il corso comprende: - 6 incontri teorico-pratici sul mondo del vino; - 3 vini in degustazione per incontro; - 1 visita in cantina con degustazione; - 1 incontro dedicato alla birra artigianale; - Brindisi di fine corso e consegna attestati di partecipazione; - Cartella appunti e cavatappi professionale; - Sconto del 20% sugli eventi del vino di Sughero per tutto il 2019.