'Bio Mask Party' alla Bio Boutique

Giovedì 28 febbraio 2019, a partire dalle ore 16.30, appuntamento alla Bio Boutique di Acireale con l'evento dal titolo 'Bio Mask Party'. Sarà possibile festeggiare il Carnevale in boutique, con la partecipazione delle bloggers La Rossa e La Blu e la truccatrice Marisol Puglisi, che realizzerà delle maschere carnascialesche. Per l'occasione tutti i prodotti viso (escluso make-up) saranno scontati e basterà acquistare un prodotto viso a vostra scelta. Per partecipare occorre prenotarsi chiamando al numero 3755968957, o scrivendo sui social Facebook o Instagram o andando direttamente in negozio.