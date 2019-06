'BioQuiz' alla Bio Boutique

Nuovo evento da Bio Boutique. Questa volta più teorico, dove cercheremo di capire il perché di una scelta consapevole nel mondo della cosmesi biologica. Perché è importante saper acquistare prodotti efficaci, funzionali ed adatti alle nostre esigenze. Durante l’evento la blogger Valentina de "Il piccolo mondo di Valentina" ci parlerà di cosmesi biologica affrontando concetti basilari e fondamentali per permettervi di scegliere in maniera autonoma e consapevole: cos'è un cosmetico? Cosa significano le terminologie Eco, Bio, Naturale, Vegano? Come leggere un'etichetta e l'INCI? Quali sono gli ingredienti da evitare?

Un momento teorico che sarà allietato da un BIO-QUIZ per verificare le nozioni che avete appreso durante l'incontro. Non si tratta di una verifica scolastica ma di un modo per incentivare la vostra attenzione e permettervi di vincere alcuni premi. Le aziende Antos, Biofficina Toscana, Hand e Rasayana in collaborazione con Valentina hanno contribuito omaggiando alcune tra le referenze presenti in negozio. E' gradita la prenotazione. Appuntamento il 16 giugno 2019 a partire dalle ore 18.00.