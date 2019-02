Bollywood private night

Venite a festeggiare con il Carnevale 2019 tra danze, allegria e i maccheroni della tradizione. Accoglienza in puro stile Bollywood a Villa Di Bella (Viagrande), Venerdì 1 Marzo, dalle ore 21.00, con l’esibizione della Compagnia di Ballo della maestra Sara Pappalardo, il buffet presentato dallo staff di Cucina Manipura e la festa per ballare tutta la serata. Posti limitati – prenotazione obbligatoria. Possibilità di accedere all’ evento in seconda serata. Per info e prenotazioni 3480771667 - 3493910770.