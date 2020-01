Brunori Sas presenta 'Cip' alla Libreria Feltrinelli

Cantautore da sempre disincantato, Brunori Sas torna sulla scena, a quasi tre anni dall'uscita di "A casa tutto bene", con "Cip!", un disco che non rinuncia alla forza delle parole e che racconta l’anima introspettiva e sincera del cantautore. Acquista il cd dal 10 gennaio alla Feltrinelli Catania e ritira il pass* che dà accesso prioritario all'evento del prossimo 18 gennaio 2020 a partire dalle ore 18.30.

Per ottenere l’accesso prioritario all'evento sarà necessario essere in possesso del braccialetto che verrà consegnato in libreria al momento dell’acquisto dell’album: *1 pass per ogni cd acquistato fino ad esaurimento dei posti disponibili.