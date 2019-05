Cantine Aperte 2019

Domenica 26 maggio appuntamento in cantina a Viagrande, dalle 10 alle 18, per scoprire il Vulcano e trascorrere una giornata immersi nel verde tra passeggiate nei vigneti, degustazioni e musica. Il programma della manifestazione prevede: • Visite guidate, con partenza ogni ora, dei vigneti in fiore, dell’antico palmento del ‘700 e della cantina ipogea per ammirare le colate laviche millenarie del sottosuolo vulcanico;

• Degustazione dei vini aziendali biologici; • Pane casereccio con olio extravergine di oliva biologico; • Degustazione di prodotti tipici del territorio; • Degustazione di Cous Cous di verdure. Prezzi. Degustazione di un vino € 5,00. Degustazione di tre vini € 10,00. Piatto degustazione € 8,00. Degustazione di tre vini e piatto degustazione € 15,00.