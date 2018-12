'La capinera' al Teatro Massimo Bellini

Prima mondiale per La Capinera, melodramma “moderno” in due atti, di Gianni Bella (la musica), Mogol (le liriche), Giuseppe Fulcheri (il libretto), con l’orchestrazione di Geoff Westley e per la regia di Dante Ferretti. Se il soggetto è tratto dal romanzo epistolare “Storia di una capinera” di Giovanni Verga, la peculiarità è che la sua trasposizione in “moderna” opera lirica è firmata da autori prestigiosi che si accostano al genere per la prima volta.

