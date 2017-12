La notte di Capodanno da LENÈ

L'elegante cornice di Lenè vi accoglierà, con la sua calda atmosfera, per abbracciare il nuovo anno. La magia del gran cenone, con un menù appositamente studiato dal nostro chef Carmelo Calabrese, sarà accompagnata dalle note del sax di Francesco Vaccaro. Dopo cena, verso mezzanotte e mezza, partirà la musica per ballare fino all'alba.

• • • Costo a persona • • • Cenone e after party € 110,00. After party con ingresso dopo la mezzanotte € 30,00. Comprende un cocktail a persona. • • • Info e prenotazioni • • • Prevendita presso Lenè - Via Guglielmo Oberdan, 144 - Primo piano, Catania.