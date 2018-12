"Niente idee per Capodanno? Virtu Ferries vi porta a Malta!

Siamo nel periodo dell’anno dove è ricorrente tra amici e parenti la fatidica domanda: “Cosa facciamo a Capodanno?” Ne conseguono idee e proposte d’ogni tipo, più o meno banali o scontate. In vostro soccorso giunge la proposta di Virtu Ferries, compagnia di navigazione che da più di 30 anni collega la Sicilia a Malta. L’offerta parte da 154 euro e comprende, oltre al viaggio andata/ritorno, anche la sistemazione per tre notti sia in strutture come Aparthotel per i più giovani, sia soluzioni Extra Lusso come Hotel a 5 Stelle. Preparatevi a salpare verso un capodanno diverso dal solito, all’insegna del divertimento e dell’allegria! Malta is calling!"