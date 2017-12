Capodanno 2018 a Villa Athena

Domenica 31 dicembre 2017 a partire dalle ore 20.00 appuntamento a Villa Athena Ricevimenti a Viagrande per la serata di Capodanno 2018. Concerto Live con “Chicky Mo Swing Band” per tutta la durata del Cenone e Disco-Live con Officina Silenziosa saranno gli Elementi fondamentali per iniziare un nuovo Anno insieme in allegria. Per informazioni telefonare allo 095 789 3136.