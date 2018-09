Carnevale di Misterbianco - Sfilata di fine estate

Si è messa in moto, dopo le ferie estive, la macchina per organizzare la sfilata di fine estate del carnevale dai “Costumi più belli di Sicilia”. Saranno 120 i costumi che sfileranno per il centro storico il prossimo 22 settembre in rappresentanza delle sei associazioni che hanno preso parte all’edizione del carnevale 2018.

I più bei venti costumi di ogni associazione saranno così rimessi sotto i riflettori per salutare l’estate ed annunciare il prossimo appuntamento del nuovo anno del carnevale di Misterbianco. La serata che sarà condotta da Diego Caltabiano e Fancy Meney di Canale 5 sarà trasmessa in diretta su Telecolor dalle 20,00 alle 23,00.