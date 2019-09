Sapori di Vendemmia - Percorso degustativo del territorio

FOOD&WINE WEEKEND EXPERIENCE. Dal 29 settembre e per tutte le domeniche di ottobre potrete gustare i sapori della tradizione del nostro territorio, quelli a Km 0 frutto della vendemmia. Lo chef ha realizzato diversi menu, studiati ad hoc per questa serie di eventi, per valorizzare il gusto dei vini che saranno abbinati. Ogni domenica un sapore diverso per scoprire a pieno il gusto di Cavanera Etnea e dei territori vicini. Un evento ideale per le famiglie, per far ricordare e per far scoprire ai più piccoli le sensazioni del vivere naturale e della scoperta dei sapori delle vigne del vulcano Etna. Farà parte dell'esperienza la passeggiata tra i vigneti di Cavanera Etnea. Prezzo per persona 38 €. Il menù comprende l’acqua e un calice di vino. Il prezzo del menù bambino è 20 €. Solo su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni. Telefono +39 348 93 83 503. Whatsapp http://bit.ly/LaRiservaWhatsApp. Email ristorante@riservabistrot.it.