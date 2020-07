Catania 2020 - Ambiente e Ambienti

L’evento #Catania2020, che ospita contestualmente la dodicesima edizione del #ProgettoComfort e la seconda edizione di #EcoMed - Green Expo del Mediterraneo, si propone come punto di riferimento dell’area mediterranea per le nuove sfide aperte dalla #green e #circulareconomy, anticipando le tendenze e le tecnologie in arrivo sul mercato e le soluzioni più avanzate. Convegni, tavole rotonde, seminari si alterneranno durante la tre giorni, offrendo alle aziende partecipanti l’occasione per presentarsi al pubblico con i propri prodotti, le tecnologie, i servizi. Una vetrina importante, un’occasione imperdibile per le aziende che vogliano essere protagonisti del futuro a partire dal presente.

A Catania 2020 troverai: • una magnifica agorà sviluppata sui due saloni paralleli e complementari (Progetto Comfort - ECOMed) • oltre 150 espositori • 15 congressi sui FOCUS specialistici organizzati da Amazing e promossi dai Comitati Tecnici della manifestazione • 3 conferenze tematiche a dimensione ambientale globale • numerosi workshop specialistici organizzati dalle aziende • diversi corner per attività B2B • tantissime attività sociali sull’ambiente e sugli ambienti • un centro Mediterraneo di contaminazione culturale unico nel suo genere.

16.17.18 Luglio 2020 Centro Fieristico "Le Ciminiere", #Catania www.progettocomfort.it www.eco-med.it.